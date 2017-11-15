舞小姐被包2週 走「騙」全台當車手

2017-11-15

酒客大手筆 砸20餘萬包場

〔記者王涵平／台南報導〕34歲陳姓女子原本在酒店上班，向綽號「阿弟」的酒客抱怨每天喝酒不堪負荷，阿弟聞訊大手筆斥資20餘萬元將陳女包場2個星期，條件是陪他全台走透透「幫忙領錢」，陳女以為找到邊玩邊賺錢的輕鬆工作，14天內協助提領約600萬元，獲利6萬元，警方鎖定陳女為詐騙車手上門逮人，訊後將她依詐欺罪嫌送辦，陳女大呼：「虧大了，不划算！」

助詐領600萬 分到6萬吃紅

台南市新營警分局11月10日獲報鹽水區農會報案，指農會的提款機出現異常提領情形，懷疑有詐騙車手盜領金錢，警方組成專案小組過濾監視器畫面，鎖定陳女涉案重大，昨下午循線逮捕陳女。

陳女說，她原本在酒店上班，今年10月下旬綽號「阿弟」的客人到店內消費，她坐檯陪酒幾次後，向阿弟抱怨上班喝酒很累，阿弟聞言主動要求包她2個星期，條件是「幫忙領錢」。

陳女透露，她當時心想不用每天喝酒又能邊玩邊賺錢，2人開著她向友人借來的汽車，14天內跑遍雲林、台南、高雄及台東一帶，阿弟負責開車，她負責下車到ATM提領現金，每領一筆就能得到1%的吃紅。

吃住要自己付 覺得怪怪的

陳女說，前後總共提領約600萬元，她實際分到約6萬元，但吃喝玩樂及住宿的錢卻得花自己的，怎麼算都不划算，「覺得怪怪的」，最後決定不做了，她在包場2星期屆滿後與阿弟分道揚鑣，直到警方找上門，她才驚覺自己「虧大了」。

新營分局偵查隊長葉景星表示，新營警方透過建立LINE群組迅速通報，掌握詐欺熱點，詐騙集團成員進入轄內犯罪可即時掌握，除立即展開追緝外，也加強調閱監視影像，掌握犯嫌行蹤。