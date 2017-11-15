涉勒贖出賣朋友 男畏罪自轟亡

2017-11-15

〔記者楊政郡／台中報導〕24歲男子張凱旋今年8月5日深夜與友人陳冠廷共謀，持槍行搶2名蔡姓友人12萬元現金，槍枝走火誤傷其中1人肩膀，2名被害人趁隙逃逸報警，張男在案發隔日6日清晨5時許，疑似畏罪在台中谷關某停車場廁所內舉槍自盡，警方8日拘提陳嫌到案，台中地檢署昨依擄人勒贖未遂、強盜、槍砲等罪起訴陳冠廷。

起訴書指出，被告陳冠廷（22歲）積欠賭債，今年6、7月間還被追債毒打，張凱旋在8月3日上午與2名經營二手車的蔡姓友人共進早餐，得知2蔡最近賣車獲利後，將上情告知陳冠廷，陳被錢逼急，邀張共謀計畫擄人勒贖，張同意且由他來邀約2蔡出面。

張以借款12萬元為由，8月5日晚上10時邀2蔡開車來接他，張預藏1把手槍上車，陳嫌駕車在北屯區光西路攔截2蔡的車子，再持西瓜刀靠近，配合張在車內拿出手槍制住2人，準備連車帶人一起擄走時，張的手槍無意間擊發射傷其中1名被害人肩部。

由於當時陳嫌的汽車停在路中間，擋住1輛路過汽車去路，陳與張怕驚動外人，準備去挪車，2蔡趁隙下車往馬路逃跑，2嫌原要追緝，後來放棄，回頭拿走車上現金12萬元，張分到1萬餘元，其餘都被陳拿走。

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