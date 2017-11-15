４煞砸天燈店潑漆 店主男嬰滿頭紅漆

2017-11-15

〔記者吳昇儒／新北報導〕男子余佑任等4人昨日上午9時許持球棒，到新北市平溪區吉祥天燈店砸店並潑漆，連老闆媳婦抱著的7月大男嬰都慘遭紅漆波及，所幸送醫檢視無礙，4嫌落網後宣稱與店家有購物糾紛，店家表示根本不認識此4人，懷疑是天燈生意競爭激烈引起的報復行動，警方暫將4人依傷害及毀損罪嫌送辦，後續追查犯案動機。

疑生意競爭遭報復

警方調查，26歲余佑任、21歲曾柏璁、27歲羅仕憲及30歲林冠宇4人，昨日上午從基隆暖暖包計程車到新北平溪，運將還以為他們是要到平溪遊玩，沒想到4人下車後先請運將繞到他處等候，隨即拿出球棒砸店、潑漆，犯案後再搭原車逃逸。

嫌犯朝店內潑漆時，老闆媳婦懷中抱著7月大的男嬰，頭、手及身體都被潑到紅漆，所幸送醫檢查並無大礙，醫師擔心使用藥劑或是有機溶劑清理，可能會造成男嬰皮膚受傷，因此先以清水擦拭，後續請家人利用柔性清潔劑清洗，讓油漆慢慢褪掉。

警方循監視器查出犯嫌下車地點，交叉比對後鎖定4人涉案，案發不到4小時就將眾嫌全數帶案偵訊，員警找上門時，4人身上沾染的紅漆都還來不及洗掉，潑漆惡行反變犯罪鐵證，想賴都賴不掉；余男等人供稱，先前與店家有買賣糾紛，認為老闆的態度不好，才會前往砸店潑漆。

店家則表示不認識犯嫌，並透露2週前店員曾因施放天燈的位置與其他店家發生爭執，懷疑可能因此得罪對方；店家說曾有不明人士見店內生意好，暗示需「繳交一些費用」，但他們並沒有支付，也可能因此被人警告。