金錢豹酒女 3度酒駕撞死逐夢主廚

2017-11-15

無照逃逸還卸責 收押

〔記者許國楨、楊政郡／台中報導〕酒駕殺人毀了年輕烘焙師的人生！在台中金錢豹酒店上班的女子顏子娠，過去已有2次酒駕被捕紀錄，駕照也被吊銷，昨天凌晨3度酒駕搭載2名自稱乾弟弟的林姓與李姓友人，高速闖紅燈撞死騎機車的網紅年輕烘焙主廚陳育邦，顏女肇事逃逸，被警攔查時還故意坐到副駕駛座，3人同口徑稱駕駛「小胖」已逃，直到警方調閱路口監視器發現從頭到尾只有顏女等3人在場，顏女才認罪，警方另在車內查獲少量K毒，3人均否認持毒，顏女訊後依過失致死等罪嫌送辦，台中地院裁定收押，另2人採尿後暫時請回。

車上還查獲Ｋ他命

無辜遭遇橫禍的32歲烘焙師陳育邦，自學烘焙技術，先在夜市賣蛋糕，前年才開設雅妃烘焙坊圓夢，因獨特的創意與蛋糕美味，逐漸在網路闖出名氣，未料人生才剛開始，就被酒駕的女子撞死。

這起死亡車禍發生在昨天凌晨1時許，34歲顏女駕駛白色賓士車，搭載自稱是乾弟弟的29歲林姓、25歲李姓男子，沿台中市文心路往北屯方向高速行駛，行經文心路、西屯路口時闖紅燈，攔腰撞上沿西屯路綠燈直行的機車騎士陳育邦，因撞擊力道猛烈，賓士車車頭嚴重毀損，機車幾被撞爛，前輪遭撞斷噴飛將近一百公尺，陳男當場彈飛重創墜地，沒了呼吸心跳，送醫急救後宣告不治。

顏女撞擊機車後打滑再撞上路旁騎樓柱子，肇事後未停車處理，反加速落跑，沿文心路左轉甘肅路逃逸，此時賓士車因車禍故障無法行駛，警方在距離撞擊點約600公尺的長安路與甘肅路口攔查，發現顏女坐在副駕駛座，李姓、林姓男子在車後方推車，3人口徑一致聲稱綽號「小胖」的駕駛棄車逃逸，把他們留在現場。

警方調閱路口監視器，事故前後僅有顏、林、李3人從賓士車下來，從頭到尾沒有看見「小胖」，加上目擊證人指證肇事的駕駛是女性，進一步追問，李男及林男才承認他們將賓士車開到金錢豹酒店接顏女，顏女有喝酒仍堅持開車，沒想到闖下大禍。

抱母跪哭「何必當初」

顏女見無法狡辯，才坦承因有2次酒駕前科，害怕第三次酒駕被逮恐入獄服刑，才會與兩人串供，見警方到場，立即從駕駛座移到副駕駛座卸責。

警方查出，顏女已有2次酒駕惡行，今年5月還被監理單位吊銷駕照，沒想到昨仍無照酒駕還肇事，酒測值達0.46毫克，嚴重超標；警方同時在車上查獲5公克K他命，除對3人採尿送驗，訊後並將全案依過失致死、公共危險等罪嫌送辦。

顏女在警局情緒崩潰，得知這次撞死人很可能要入獄，抱著母親下跪痛哭，警方痛斥：「早知如此，何必當初」。