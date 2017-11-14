歲男童滿臉血 母出面澄清非虐童

2017-11-14

臉書PO文 指酒醉媽動粗

〔記者陳建志、蘇孟娟／台中報導〕台中市1名黃姓女子和田姓丈夫帶著4歲的兒子投靠台中市大里1名潘姓友人，但有民眾11日在臉書社團貼出1張男童鼻子流血的照片，指控是媽媽酒後施暴，黃女得知昨天上午主動帶著兒子到警局說明，強調沒有虐待兒子，市府社會局調查後，未在男童身上發現新舊傷痕，流鼻血則是媽媽不小心以手揮到所致，初步評估未有家暴情況，但因男童父母借住工廠環境不佳，不適合照顧男童，已先緊急安置。

一家人借住工廠 中市府先安置

據了解，黃女和丈夫日前投靠台中大里的潘姓友人，但黃女遭指控多次酒後打小孩，日前潘男友人到家裡剛好看到男童流鼻血，將男童受傷流鼻血的照片PO上臉書社團，希望社會局介入保護小孩。

霧峰分局仁化派出所得知訊息，11日晚間前往潘男住處找人，但黃女和先生已經在11日早上帶著男童離開，昨天上午10點多，黃女在表姊和友人陪同下，主動帶著兒子到吉峰派出所說明，強調自己沒有虐待兒子，警方立即通報社會局處理。

馬路玩狗情急推拉 母子說法一致

台中市家暴及性侵害防治中心主任侯淑茹指出，接獲通報後社工了解男童情況，4歲男童語言表達力佳，經隔離男童與母親了解為何流鼻血，母親陳述因男童在馬路旁玩狗，為避免危險情急下用手推拉小孩，不慎失手揮到小孩鼻子導致受傷及流血，男童的陳述與母親大致一致。