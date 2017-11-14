卡盜陰！夢到七爺八爺拉他 醒來警在身邊

2017-11-14

〔記者王俊忠／台南報導〕詐騙手法翻新！歹徒到店家冒領「遺失信用卡」，再狂刷3C商品變賣，涉嫌冒領失卡的劉姓男子睡夢中被警方逮到，他竟向員警說：「睡覺時有夢到七爺八爺來拉他，沒想到醒來時竟是警察在身邊！」

冒領「遺失信用卡」 狂刷3C商品變賣

台南地區有幾家手機店、量販店與百貨大賣場遭歹徒持他人遺失、但未掛失的信用卡盜刷，警方追查發現有詐騙集團鎖定這種未掛失信用卡犯案牟利，此集團至少有劉姓男子在內3名共犯。

警方調查，住台北的21歲詐騙集團成員劉男，到各地加油站與一般超商佯稱「遺失信用卡」，店家拿出拾獲的信用卡讓他指認，劉嫌假冒失卡人的親友身分認領，因店家未落實核對持卡人身分，被劉等嫌犯騙走他人失卡。

集團成員再持失卡，到3C產品店、量販大賣場大肆刷卡，購買價昂的蘋果手機、平板電腦、洋菸、洋酒等商品，把卡刷爆就棄卡。

警方查出，劉男曾在台南地區的3C店、家樂福、小北百貨等店家盜刷1張信用卡購買共10多萬元的商品，這些商品再由集團首腦變賣換現金。據了解，劉男以此卡為集團賺了10多萬元，卻只分得2000元酬勞，氣得與集團拆夥。

警方日前到劉男的住處搜索，劉男在睡夢中被叫醒，他向員警透露：「睡覺時有夢到七爺八爺來拉他，沒想到醒來竟是警察在身邊！」

警：信用卡遺失 一定要掛失

警方表示，拾獲失卡的店家未確實核對領卡人身分，才讓騙徒有機可乘，以此盜刷牟取不法利益，提醒店家人員拾獲失卡最好交給警察或直接剪卡，如要留下失卡提供持卡人認領，務必確實核對領卡人身分，以免被騙徒冒領盜刷；遺失信用卡的卡友一定要向發卡銀行掛失，使失卡失去刷卡功能。