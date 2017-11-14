W Hotel大廳 中國男遭圍毆

2017-11-14

傷者︰不認識他們 問句話就被打

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市信義區W Hotel昨晨4時許發生酒客鬥毆事件，來自中國的29歲楊男，不明原因遭多名男子圍毆，除頭部多處紅腫，手臂還遭銳器劃出約5公分長傷口，幸送醫包紮後無礙，由於動手的人已一哄而散，警方現正根據監視器及車號追緝中。

據了解，昨天動手者只針對楊男施暴，在旁的新加坡籍張姓友人及兩名女子均未受傷。受傷的楊男告訴警方，他並不認識打人一方，當時他喝酒回來，見到約10多人在大廳聚集，只是湊過去問了句：「現在什麼情況？」就被眾人莫名爆打。

目擊者︰傷者和嫌犯原本還有說有笑

不過，有目擊者跟警方說，楊男應該是跟這群人一起進來，眾人剛走進大廳還有說有笑，後來不知為何，雙方講話越來越大聲，其中5、6人開始動手，雙方一路從大廳打到掃具間，僅看到動手者拿棍棒毆人，沒有看到刀子。

楊男對此十分低調，離開醫院後直接回飯店休息，警方昨多次前往詢問，他都不願出面說明案情；一名趕來關心、疑為楊男友人的中國籍旅客則不斷向員警抱怨：「酒店保安有問題，什麼事都沒做！」「這是刑事案件，我們一定要追究！」

警方初步調查，疑是綽號「豆花」（台語）的台籍男子教唆毆打並劃傷楊男，當時「豆花」等人跟著楊男一起回飯店，停留約半小時，打人後即逃逸無蹤，究竟雙方為何事衝突，仍在釐清。