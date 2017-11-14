誤飲摻藥飲料四肢無力 夫硬上挨告

2017-11-14

〔記者項程鎮／台北報導〕曾有家暴紀錄的江姓男子，把安眠藥加入活菌發酵乳「比菲多」飲料內，太太小薇（化名）以為比菲多是要給她喝的，喝完後四肢無力躺在床上，江男要求嘿咻被拒、乾脆硬上，最高法院維持高等法院見解，昨依強制性交罪判江男3年徒刑確定。

判決指出，42歲江男曾對小薇家暴，104年7月31日法院核發暫時保護令，要求他不得對小薇有身體或精神上的騷擾行為，但兩人仍同居，同年9月18日晚上，江男把安眠藥放進比菲多飲料內，把飲料罐放在房間化妝台就離開，想等睡前再喝。

男曾對妻家暴 判3年確定

結果小薇洗完澡，以為比菲多是江男買給她喝的，喝下後感到頭暈目眩，就回上床休息，隔天凌晨2點半左右，江男向小薇示好求歡，遭小薇拒絕，江男明知小薇有保護令，還硬要小薇嘿咻，小薇因為喝了有安眠藥的比菲多，無力抵抗而遭性侵，醒來後氣得向檢警提告。

男稱原為自己失眠要喝的

江男承認硬上小薇，但辯稱自己有睡眠障礙，經醫師開立安眠藥放在比菲多內，想在睡前喝下助眠，不料小薇誤喝比菲多，因此這件事不應怪他，但當晚他確實不顧小薇反對就嘿咻。

高等法院認為，夫妻間應相互尊重，江男不疼惜太太，竟為滿足私慾，違反家暴令和太太的性自主意願，造成太太心理難以抹滅陰影，考量雙方以50萬元調解成功，江男犯後態度還算良好，因此判刑3年，上訴後被最高法院駁回：江男夫妻已於本案案發後，在105年9月14日經法院判決離婚確定。

對配偶強制性交 告訴乃論

刑法規定，強制性交須處3到10年徒刑，但對配偶強制性交須告訴乃論，家庭暴力防治法規定，違反家暴令最重可處3年徒刑；法界人士指出，江男違反家暴令、還對太太強制性交，因太太堅持提告，所以江男同時觸犯強制性交罪和違反保護令罪，依較重的強制性交罪處斷判刑，至於太太誤飲含安眠藥比菲多，因江男非故意下藥，不構成加重強制性交罪。