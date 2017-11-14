賓士美容被偷開 車主扮柯南追回

2017-11-14

查eTag再追停車繳費紀錄

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭林姓女車主10月31日將賓士C250開到蔡男的車坊鍍膜，蔡男當天竟將價值278萬元賓士車私自開走；林女聯繫不到蔡男，以eTag查詢，發現愛車被他開上國道，開了136.9公里下三重交流道，林女報案2天仍無愛車消息，自扮柯南查出車子停在三重某處停車格，再通知警方到場埋伏，順利找回愛車，不過蔡男行蹤不明。

業者竟是通緝犯

據了解，28歲蔡男有詐欺、妨害性自主等前科，因未到案被通緝，警方正查緝蔡男到案中。為免留下證據，蔡男開車過程還將行車紀錄器拔除，由於蔡男有汽車鑰匙，林女取車後自費3萬元更新電腦，以免車輛遭蔡男竊取。林女氣憤說，當時是看到年輕人肯拚，將車輛交由他保養，未料被蔡男欺騙，報警後才知他是通緝犯，被害人還不只她一人。

受害不只一人

警方表示，林女2015年購置賓士C250，過去車輛都在蔡男任職的保養廠維修美容，蔡男自立門戶後，林女改在蔡男的車坊美容。10月31日早上，林女將車交由蔡男鍍膜，約定下午3點半取車；過了取車時間卻未見蔡男蹤影，打電話給蔡，他支吾其詞說5點半才會好，等到傍晚蔡男電話不接、LINE已讀不回。

林女用eTag查詢，發現賓士車交給蔡男後，蔡男從宜蘭北上直奔基隆，又開到林口，最後下三重交流道，在國道開了136.9公里；確定賓士車在新北市後，林女趕緊向羅東分局成功派出所報案，警方依失竊程序受理。

因報案2天仍無愛車消息，林女心急，在先生建議下到超商查詢停車繳費紀錄，果真查到愛車停在三重三陽路某處停車格。林女告知警方，新北市警方本月3日到場，埋伏多時未見蔡男取車，當晚通知林女取回車輛。