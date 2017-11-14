女警盯女毒蟲採尿 檢體離奇女變男

2017-11-14

尿液呈毒品陽性反應

〔記者李立法、邱芷柔／屏東報導〕屏東縣譚姓女子財物遺失，由男友吳男陪同到派出所報案，警方眼尖發現譚女包包有安毒吸食器，女警因此對譚女驗尿、呈毒品陽性反應，譚女被送辦起訴，但該檢體經DNA比對，卻顯示尿液為吳男所有，譚女獲判無罪，檢方改對吳男起訴，屏東地院法官認為採證過程有嚴重瑕疵，不能將該檢體做為吳男犯罪證據，也判吳男無罪。

情侶先後遭起訴

審判長潘正屏指出，警方對譚女驗尿，檢體卻變成吳男的，此案採證過程有重大瑕疵，法官為釐清究竟哪個環節出問題，將當時派出所內的員警及保管、送驗檢體的人員全都請來詢問，女警也證稱「看著譚女尿尿」，警方說全程均依程序採驗，還是無法得知檢體怎麼會「女變男」，只能以「懸疑」來形容。

採證有瑕疵 2人無罪

譚女因財物遺失，104年3月23日在吳男陪同下，前往屏東縣潮州分局中山路派出所報案，員警發現譚女包包裡有殘留粉末的吸食器，初步驗出安毒反應，員警還查出，吳、譚兩人是情侶關係，且都是毒品人口，陳姓女警陪同譚女到廁所採尿，並將檢體送驗，因呈陽性反應，顯示為二級毒品安非他命，檢方依違反毒品危害防制條例起訴譚女。

屏東地院審理時，譚女否認吸毒，辯稱當天吃了安眠藥，什麼都不知道；院方將該尿液檢體送調查局進行DNA比對，結果該尿液檢體出自吳男、並非譚女的尿液，譚女獲判無罪，檢方根據檢體比對結果，將吳男以違反毒品危害防制條例起訴。

吳男喊冤，指當天陪譚女去報案，警察沒有對他採尿，為什麼驗出來會是他的尿，他根本沒有施用毒品。

屏東地院合議庭認為，該尿液檢體雖為吳男所有，但並非依法定採驗程序對吳男採得，無法確認該尿液為吳男所排放，依罪證有疑利於被告法則，應諭知被告無罪。

DNA比對結果 警傻眼

受理該對男女報案的中山路派出所，當時有4名警察在場，由女警陪同譚女到廁所檢視採尿過程，並將尿液檢體封條後送驗，警方認為在眾多員警注視下，檢體被掉包的可能性不高，DNA比對結果讓警方傻眼。

檢將查檢體是否掉包

屏東地檢署主任檢察官林俊傑表示，該尿液檢體既然有毒品反應，又是吳男所有，檢察官依職權起訴，程序上的瑕疵是否足以影響全案事證及判決，是法官的裁量；至於檢體是否有被掉包或動過手腳，檢方將深入調查。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆