單親爸泡湯猝死 自閉症子枯等他身影

2017-11-13

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣48歲蕭姓單親父親，昨帶著16歲患有自閉症的兒子到礁溪旅館泡湯，未料疑因心臟問題陳屍浴缸；他的兒子不知道父親已亡，還在浴室門口苦等爸爸出來，至少伴屍4小時。

生前有高血壓症狀

蕭男的友人說，蕭男在移民署擔任警衛工作已有10年，5、6年前妻子過世，獨自帶著2名兒子生活，蕭男的母親剛離開人世，他仍認真努力過日子，希望把兒子撫養長大，沒想到發生這樣的意外，他的兒子都未成年，以後怎麼生活讓人擔心。

警方調查，蕭男原是警察，96年轉調到移民署宜蘭收容所擔任警衛，昨中午11點左右，帶著兒子到礁溪旅館泡湯，但過了應該退房的時間，卻遲遲沒有出來，業者敲門也沒人回應。

子至少伴屍4小時

房務人員打開門後，赫見蕭男泡在浴缸裡動也不動，他的兒子懵懵懂懂的，坐在浴室門口等父親出來，完全不知發生什麼事；消防人員趕來搶救，發現蕭男坐在浴缸內，浴缸放滿的水都已涼了，口鼻雖在水位之上，但已無呼吸心跳，經送醫搶救仍不治。醫院表示，蕭男到院時，身體已經僵硬且出現屍斑，死亡時間可能有4小時以上。

蕭的兒子無法對情況完整說明，甚至不清楚父親已經過世。

警方到現場勘驗，未發現打鬥跡象，蕭男身上也沒有明顯外傷，初判沒有他殺嫌疑，蕭男有高血壓及癲癇症狀，不排除是心臟方面問題，全案報請檢察官相驗。