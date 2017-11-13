夫妻闖貨櫃屋燒炭 留下５個月大女嬰

2017-11-13

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東一對李姓夫妻，11日下午被發現在里港鄉載興村一處貨櫃屋內燒炭自殺，警方調查，李姓夫妻均為毒品人口，李男今年9月因竊盜、毒品案通緝被捕，由於家庭風險大，警方聯繫社工前往協助，並安置才5個月大的女嬰，沒想到昨天傳出李姓夫妻燒炭自殺消息。

里港分局11日下午接獲王姓地主報案指出，在里港載興村武洛段農地上的貨櫃屋內發現兩具遺體，因貨櫃屋已荒廢多時，不知道什麼時候被闖入，地主在巡視農地時打開貨櫃屋才驚見裡頭躺了兩具遺體。

警方表示，貨櫃屋門窗縫隙都用毛巾塞住，屋內留有燒盡的木炭，兩具遺體呈現黑色腫大，初步研判是燒炭自殺且死亡多日，現場沒有打鬥痕跡，也未發現遺書，僅有李姓男子的皮夾，警方聯繫皮夾主人的潘姓表弟到場指認，確認兩具遺體分別為40歲、39歲的李男及其劉姓妻子。

警方調查，李姓夫妻均無業，今年6月剛生下一名女嬰，李男因竊盜及毒品通緝案遭高雄警方逮捕，李妻產女後因精神狀況不穩，通報社會處介入，女嬰目前仍由社工安置中，家屬也不解李姓夫妻為何走上絕路，初步研判可能是因為經濟因素，才會一時想不開。

屏東縣政府社會處表示，9月獲報前往安置孩子，安置期間社工多次與李姓夫妻約好要看孩子的時間，但李姓夫妻都爽約，社工也曾依住址前往兩人住處，但大門深鎖找不到人，沒想到會發生憾事，目前女嬰持續安置在寄養家庭，將聯繫家屬安排女嬰後續安置問題。

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