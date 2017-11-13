假老闆騙人投資 詐140萬買保時捷

2017-11-13

〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子吳梓平前年向鄭男佯稱開設「東慶食品公司」，騙他投資140萬元，卻將得手的錢拿去買保時捷。鄭男隔年上網查詢，發現根本沒這家食品公司，怒告詐欺。吳男日前被依詐欺罪判1年半徒刑。鄭男不滿吳男只賠107萬5000元，再提損害賠償告訴，基隆地方法院判吳男，須將剩下的32萬5000元賠給鄭男。

稱保證年獲利10萬

判決指出，家住基隆的吳男自稱握有「東慶食品公司」80%股權，專門在販售霜淇淋，只要鄭男投資100萬元，就讓出手中部分股份，每年保證獲利10萬元，吸引鄭男投資。

吳男還假意簽下股權讓渡書取信鄭男，沒多久，吳男佯稱欲開發販售地點、購買設備，要先跟鄭男要40萬元，一共得手140萬元。

隔年，鄭男從友人口中得知，吳男在外積欠大筆債務，擔心血汗錢付諸流水，上網查詢公司名稱，發現根本沒有「東慶食品」這家公司，才知被騙，對吳男提告。

吳男向法官表示，因與合夥人意見不合，食品公司沒開成，而一開始從鄭男取得的100萬元，只有挪50萬元來買保時捷，其他都用來添購設備，並沒有欺騙鄭男。

法官發現吳男連買霜淇淋機的頭期款都繳不出來，後來改用租借，租金也只繳一期；而鄭男已出資100萬元，就算吳男與其他股東不合，也能成立公司，但吳男卻挪用現金，讓鄭男取得的股權讓渡書形同廢紙，依詐欺取財等罪判刑。