賊偷漢朝玉琮 銷贓不成先落網

2017-11-13

前里長一屋骨董遭竊

〔記者鄭景議／台北報導〕男子吳建德夥同陳志柏、林長義，本月4日到台北市天母地區一處工作室，趁屋主出國闖空門，將價值不菲的漢朝玉琮等一屋子骨董及洋酒偷走，過去一些國寶級的玉琮都能賣到上千萬，據了解，屋主宣稱光這塊玉琮就要百萬以上；3嫌4天後落網，警方發現一批老洋酒被以9100元賤賣，不過一缸子的骨董因不易脫手，還原封不動。

失主︰玉琮價值百萬

警方調查，46歲的吳建德有毒品前科，與兩名共犯陳志柏、林長義聯手，盯上北市德行東路石姓前里長的工作室已半年，4日凌晨1時，吳嫌等3人先在板橋竊取小貨車，將小貨車停在石牌，搭計程車前往工作室，剪開鐵窗行竊，將包括佛神像、雕塑、玉琮、字畫、老茶餅、雪茄等贓物整理歸類後，搭計程車回石牌，凌晨4時開小貨車將貨運走。

石姓前里長指出，他的工作室放滿骨董文物，平日用來接待友人賞玩，案發時他人在國外採買，友人4日早上經過工作室，見到鐵窗被剪一個洞，往裡面瞧驚覺骨董遭竊，趕忙聯絡他，他當天回國，並在下午1時許前往士林分局報案。

楊英風雕塑市價數十萬

失竊的文物中，最稀有的是一塊漢代玉琮，玉琮是古代的禮器，價格難以估計，過去一些國寶級玉琮都能賣到上千萬元，據了解，屋主宣稱光這塊玉琮就要百萬元以上。其他包括陳紹寬的關公雕像、楊英風的觀音像及藥師佛像等，楊英風作品過去在拍賣會中，價格都在20萬至80萬元上下；另外8片1980年代普洱老茶餅，總價也在10萬元以上。

警方調閱監視器鎖定3嫌，8日持搜索票及拘票，在板橋及土城逮到陳、林兩嫌，主嫌吳建德自知難逃法網，抱著老茶餅投案，3人供出板橋的贓物存放處，警方起出13座佛神像、雕塑、52幅字畫等。

10萬元洋酒被賣9千

3嫌供稱，竊得的8瓶洋酒已用9100元銷贓，其餘古文物尚在找買家，警方訊後依加重竊盜罪嫌，將3人移送法辦。

石姓前里長聽聞洋酒遭賤賣，失望表示這批酒是總價約10萬餘元的白蘭地老酒，很感謝警方迅速破案。