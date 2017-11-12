吸毒20年 美女容貌走鐘 扎10多針才抽到血

2017-11-12

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局第三分局查獲40歲潘姓女毒品通緝犯，發現她現在的容貌，與警方掌握幾年前的照片判若兩人，員警搖頭嘆氣說：「原本比我太太漂亮，現在完全走鐘。」更糟的是，衛生人員抽血篩檢愛滋時，發現潘女血管都已硬化，針頭扎了10多次，才勉強抽到足夠化驗的血；吸毒20年後，美魔女變成憔悴嬸，見證毒品侵害人體健康的可怕。

美魔女變成憔悴嬸

警方調查，潘女今年10月底因毒品案被台中地檢署發布通緝，警方上週將她逮捕歸案，發現她的容貌和幾年前差很大，臉部輪廓都相同，但現在相貌飄散濃濃大嬸味，卻又不像是歲月催人老的痕跡。

潘女自承，自己年輕時漂亮甜美，有許多追求者，但20歲左右誤交損友、染上毒癮，20年累計10多次毒品前科，毒癮愈來愈重，現在每天至少注射1次海洛因，還要吸食2至3次安非他命來麻醉自己。

40歲 血管都硬化了

正義派出所警方還發現，潘女製作筆錄時常答非所問，說話聲音與速度飄忽不定；稍後抽血時，衛生人員驚呼：「血管都硬化了！」嘗試10多次才完成抽血。

醫師指出，海洛因毒品會造成急性中毒，症狀包括昏睡、呼吸抑制、低血壓。由於海洛因具高度心理及生理依賴性，上癮的人會不斷增加劑量，長期使用一旦停藥會出現不安、流汗、流鼻水、易怒、發抖、打冷顫、厭食、抽筋等禁斷症，成癮後極難戒治，過量使用極易猝死。