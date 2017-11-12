男遭盤查懷恨7年 網咖遇警 巴頭報仇

2017-11-12

嗆「制服脫下來喔」

〔記者王捷／台南報導〕王姓男子9年前遭台南市警六分局鹽埕派出所警員蔡宗翰盤查，因涉妨害公務遭蔡員逮捕，沒想到王男從此記仇；事隔7年，王男發現休假的蔡員在網咖打電動，走到蔡男背後嗆「制服脫下來喔」，隨即伸手用力朝蔡男後腦杓「巴」下去，同時搶走蔡男鑰匙。台南高分院昨依傷害罪嫌，判王男6個月徒刑、可易科罰金，搶奪部分無罪。

警不理會 惱羞成怒出手

蔡姓警員與王男的新仇舊恨，要追溯到9年前的一次盤查，當時王男在台南市區公共場所逗留，引起當班巡邏的警員蔡宗翰及許姓警員注意，兩警上前盤查王男，王男拒絕出示證件，與兩警發生衝突，甚至動口咬傷許員，最後被依妨害公務逮捕送辦。

王男對此事耿耿於懷，一直懷恨在心，兩年前到網咖消費時，意外發現蔡員下班後著便服、坐在電腦桌前打電動，王男故意繞到蔡員身邊挑釁說「制服脫下來無法度了喔」、「來外面講」、「沒制服就不敢了」等語，見蔡員不予理會，王男竟惱羞成怒，趁蔡員專注在遊戲時，一巴掌就從蔡員後腦杓拍下，蔡員錯愕、來不及反應，王男再伸手搶走蔡員放在電腦桌上的鑰匙，掉頭就跑。

扭打還咬警手臂一口

蔡員遇襲，上前追捕王男，兩人爆發扭打，王男找到機會更是狠咬蔡員手臂一口，直到警方獲報趕到，才將兩人帶回警所，蔡員怒告王男搶奪與傷害。

一審認為王男對蔡員的肢體衝突應視為正當防衛，傷害與搶奪部分判無罪，蔡員上訴二審。台南高分院認定王男打人、咬人屬實，依王男為傷害罪累犯，判處6個月徒刑，可易科罰金；搶奪部分，法官認為王男搶走鑰匙後，查無證據顯示王男將鑰匙塞入口袋，沒有意圖不法所有，證據不足，仍判無罪。