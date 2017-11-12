醫界：控制血壓、避免壓力太大

2017-11-12

〔記者吳亮儀／台北報導〕彰化地院法官鮑慧忠，開庭開到一半發生腦中風；醫師提醒，冬天天冷是中風好發時節，民眾要注意保暖及控制血壓，避免壓力太大，以防意外發生。

檢查「微笑、舉手、說句話」

台北醫學大學附設醫院急診重症醫學部主任高偉峰說，冬天天冷，血管過度收縮就可能引發血管阻塞或出血，因此要注意保暖，也要注意生活或工作造成的壓力，不要讓情緒和身體太緊繃。

高偉峰提醒，腦中風有一個口訣是「微笑、舉手、說句話」，可以看患者笑時，嘴會不會歪？能否好好有力地平舉雙手？以及完整說一段話，只要前述3項有一項做不到，就有可能是中風，一定要趕快送醫，以免錯過黃金治療期。

林口長庚醫院腦腫瘤神經外科部副主任魏國珍指出，預防腦中風最重要的是控制血壓。腦中風可分為出血型和阻塞型，兩者狀況雖不一樣，但上了年紀的人都要注意血壓，長期高血壓會造成血管變脆，容易中風。

魏國珍說，如果腦部只有小血管破裂、出血範圍不大，可能只會有輕微眩暈，但若出血範圍很大，可能導致出血型腦中風，拖延治療可能危及性命。臨床上最常見的是阻塞型腦中風，血管塞住導致血管末端沒有血液供應，讓後面的組織壞死，常見症狀就是一邊癱瘓、不能講話。

魏國珍提醒，預防腦中風要避免高油脂飲食，控制血壓，以及平常多運動等。