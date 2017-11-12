已罰21萬判5年9月仍不怕…醉男第12次酒駕

2017-11-12

〔記者林嘉東／基隆報導〕周姓男子每回喝了酒仍執意開車，16年被查獲酒駕12次，前11次已累計罰款21萬元、遭判刑5年9個月（不得易科罰金），今年8月間第12次被捕時，酒測值高達1.11毫克，一舉打破過去11次的紀錄，法官忍無可忍，重判他1年9月徒刑。加上這次判決，累計被判刑度已達7年6個月。

酒測值一次比一次高

50歲周姓油漆工今年8月28日，騎車行經基隆市正濱路左轉中正路時，未打方向燈被基隆市警二分局安瀾橋派出所攔查，因周渾身酒味，警方施以酒測，數值高達1.11，連周自己都搖頭晃腦地驚呼：「怎麼會這麼高？」

安瀾橋所所長陳明勝施測時，一眼認出周男是被抓過3次的酒駕慣犯，15天前的8月13日才在正濱路查獲他酒駕，當天的酒測值就已高達每公升0.89毫克，連續兩次酒駕分別被依公共危險罪嫌送辦，檢方起訴。

法院審理發現，周從90年起至今年8月，累計被查獲12次酒駕，且酒測值一次比一次高，第12次酒駕的酒測值竟達每公升1.11毫克，判決還詳列周前11次酒測遭判刑的前科，累計被判罰21萬元罰金，另再遭判處69個月徒刑。

這回被重判1年9月

法官認為，周屢遭查獲酒駕，酒測值不斷飆高，顯見周從未因此醒悟、悔過，執意酒後騎車，無視公眾安全，依公共危險罪重判他1年9月徒刑。