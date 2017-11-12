暴力男押人 少女急求援…救出被打成貓熊眼媽媽

2017-11-12

〔記者張勳騰／苗栗報導〕雲林縣38歲姜姓男子不滿王姓前女友要求分手，前往單親媽媽王女上班的檳榔攤，將她強押上車，載往雲林偏僻地區倉庫及嘉義的汽車旅館軟禁毆打，王女就讀高中的女兒為了救母，緊急PO文「爆料公社」協請網友提供消息並報警。王母的女兒與警方追蹤兩天，終於循線在雲林西螺果菜市場附近救出被打成貓熊眼、虛弱癱軟的王女。

警方8日上午接獲王女的女兒報案，指在檳榔攤上班的母親當天上午6點下班後未返家，因母親一直遭前男友姜男糾纏，10月間還遭姜男暴力相向，十分擔心母親的安危。

拒分手 醋男狠虐女方

警方追查，王女母女倆換通訊軟體帳號、臉書帳號，手機號碼也換，結果還是被姜找到，姜男先在7日晚間傳訊息給王女「你不回，我就自己去找你」，隔天一早就夥同謝姓友人把王女帶走。

女兒8日下午一度接獲母親簡訊「我沒事，睡一下晚點就回家」，但打電話給母親撥不通，不排除簡訊是在脅迫下所傳，女兒急著尋母，上臉書「爆料公社」PO文和姜男相片，請求熱心網友協尋。

警2天後救到人

苗栗警分局調閱相關監視器影像及查訪，循線於10日下午在雲林一處偏僻倉庫找到姜男與王女，發現王女身體虛弱、兩眼瘀青、四肢多處瘀傷，甚至鼻樑被打到骨折，一臉驚恐癱在沙發上，警方立即將王女送醫。

警方調查，未婚姜男與42歲王女因買檳榔認識，交往3年，王女上月間提分手，姜不接受。王女說，她被姜、謝押上車，因她拒絕和姜復合，又在車上接到其他男子打電話給她，姜男當場痛毆她，她擔心安危，只好配合將手機關機。

警方將姜男送辦，姜承認打傷王女，表示過去每月給王女2萬元，因不滿10月初她另結新歡提分手，帶走她是想談復合，期間曾外出幫她買菸、消炎藥，未限制行動；檢察官訊後將姜男限制住居，警方協助王女聲請緊急保護令獲准。