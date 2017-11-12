離譜孕婦 肝病住院溜走 乾掉整瓶高粱倒地

2017-11-12

難耐酒癮 到賣場偷喝

〔記者洪定宏／高雄報導〕44歲陳姓孕婦有嚴重酗酒惡習及多次酒駕前科，疑因喝酒過度罹患肝病住院並接受戒酒治療，沒想到住院期間克制不了酒癮，不顧自己與腹中胎兒，溜出醫院闖入1家量販店，拿起1瓶300cc的53度高粱酒就往嘴裡灌，當場喝光醉倒在地，嘴角還撞到商品架受傷；先前走出醫院的她，躺著被送回原來醫院，所幸醫生初步檢視胎兒平安。

醉倒還撞商品架受傷

高雄警方本月9日下午約1點接獲通報，指陳姓孕婦躺在三民區某量販店地板，嘴角流血，十全派出所警網趕到現場，發現她渾身酒味，一旁商品架上放著1瓶已被喝光的高粱酒。

員警邊搖陳女的肩頭邊喊「小姐醒醒」，救護員趕來後也問：「小姐，妳剛剛在做什麼，知道嗎？」但她爛醉意識模糊，僅發出「嗯、嗯」聲回應。

幸好未傷及腹中胎兒

警、消發覺陳女腹部明顯隆起，手上戴著住院手環，確認她懷胎5月，救護人員將她送回醫院安置。醫院透露，陳女懷孕且因嚴重酗酒導致罹患肝病，到醫院掛戒酒門診，並住院治療肝病，但她酒癮嚴重，住院期間已多次溜出去喝酒，返回病房被護理師發現，屢屢勸導無效，這次則是更離譜的直接醉倒在賣場。

警方表示，量販店為開放式商場，陳女進入後，工作人員未看到她拿酒喝，加上她站在商品架間「安靜」喝酒，沒有人特別留意，只能確認她打開瓶蓋後，當場把整瓶喝光光，直接醉倒在地板，才被發現。

警方說，陳女未結帳就逕自開啟價值145元高粱酒飲用，但因沒有離開賣場，且店家看到陳女醉倒的糗態，得知是孕婦後不願追究，也沒有要求她付帳，未構成竊盜罪要件。