焊接槽車破洞引氣爆 男炸飛亡

2017-11-11

〔記者陳冠備／溪湖報導〕彰化縣溪湖鎮崙子腳路一處貨運行，昨日上午胡姓工人修補油罐車油槽破洞時，疑因焊接火花引燃油槽中殘油油氣，油槽瞬間爆炸，胡男被炸飛10公尺遠，頭頸著地送醫不治，轟然氣爆巨響，還把30公尺外的工廠玻璃都震碎。

被炸拋10公尺頭著地

消防隊表示，昨日上午11點接獲氣爆報案，消防人員到場發現一部油罐車油槽前後兩端被炸出大洞，油槽不斷冒煙，緊急灌水降溫，65歲胡姓工人躺在車頭前方，已無生命跡象。

疑未清理殘油 引燃火花

溪湖消防隊小隊長黃榮華表示，肇事油槽車平時載運潤滑油等重油，因油槽頂部破洞進廠修補，胡男當時在油槽頂部進行焊接，疑油槽內殘油未清理乾淨，火花跑入油槽內引爆。

警方調查，胡男是外包駐廠維修貨車的師傅，業者供稱胡男工作謹慎，雙方配合多年，胡平時焊接時，都會先打水測試油氣，昨天未發現他進行打水動作，因信任其專業，因此也沒多問，沒想到過沒多久就發生爆炸。

彰化醫院急診室醫師黃鎧翊表示，胡男頭部及頸部多處挫傷，2隻腳扭曲變形，還有吸入性嗆傷，到院時已無生命跡象，搶救30分鐘仍宣告不治。

胡男同居女友與5名子女陸續趕到醫院，聽到噩耗都痛哭失聲；兒女指出，他們都在外地工作，並不知道父親工作內容，母親早逝，現在父親又走了，他們實在難以接受。

彰化縣勞工處處長吳蘭梅表示，胡男2013年退休後擔任雇主自行承包相關業務，與該貨運行配合多年，後續將調查胡男焊接時是否有採取標準作業流程。