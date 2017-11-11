16歲助家計打工遇劫 賠償、療傷…父悲從中來

2017-11-11

擔心店家把責任全推給兒子

〔記者張聰秋、陳冠備、顏宏駿／彰化報導〕彰化縣溪湖鎮「不銠鍋」火鍋店瓦斯外洩起火，造成7人燒傷，更換瓦斯肇事的16歲楊姓工讀生傷勢最重，楊父說，家裡經濟狀況不佳，孝順的兒子為幫助家計，外出打工幫忙賺錢，沒想到受傷住院，才發現店家根本沒替兒子投保勞保，現在除了煩惱兒子龐大醫療費用和後續醫療，還擔心店家會把責任全推給兒子。

病床醒來先關心客人傷勢

楊姓工讀生目前仍在彰化基督教醫院燒燙傷中心加護病房救治，全身24%二度灼傷，疼痛指數9，逼近最高指數10，清醒時需忍受如千刀萬剮刀割般的劇烈疼痛，需全身麻醉才能換藥；楊父透露，昨天兒子在加護病房清醒，一開口先詢問用餐客人的受傷狀況，也煩惱自己臉部復原程度，擔心留下永久疤痕因此毀容，心情低落。

校方擬募款助楊生

楊姓少年是私立達德商工一年級餐飲科學生，校長許維純說，楊生為了分攤家庭經濟，這個學期下課後在外打工，沒想到遇到意外受傷，令人不捨，學校會盡全力幫忙楊生早日渡過難關；昨天校方接獲不少善心民眾關切與捐款電話，校方擬發起募款幫助楊生。

楊父說，妻子從柬埔寨嫁來台灣17年，因手指受傷無法工作，靠他從事裝潢工作養家，每月收入3、4萬元，受傷的大兒子2個月前主動表明要幫忙賺錢，才會利用下課時間打工。楊生媽媽看著兒子疼痛到發抖，噙著淚水說，貼心的兒子還忍著疼痛要她不要難過，「沒事，會好起來的！」

傷者目睹員工不會用滅火器

用餐客人中，楊姓一家3口都受傷，楊太太傷勢相對較輕微，她說目前最擔心丈夫和女兒傷勢，還沒有心思去思考店家責任問題，最讓她不解的是，案發時看到有員工拿了滅火器卻不會使用；提到肇禍的楊生，楊太太說：「希望他早日康復！」