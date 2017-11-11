惡煞劫超商綁人 店員「殭屍跳」求救

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕淳樸阿里山區鄉間路邊的超商，發生驚悚綁人洗劫強盜案！
把店員關進廁所
嘉義縣中埔鄉台18線阿里山公路頂六段一間超商，昨天凌晨發生搶案，身材壯碩搶匪持刀將男店員押進廁所綑綁手腳，再到櫃台翻箱倒櫃，得手現金4萬2千餘元後騎機車逃逸，男店員困在廁所裡，直到發現有顧客上門消費，手腳並用跳出廁所求助；警方昨晚將搶匪緝捕到案。
不到一天搶匪落網
中埔警分局案發後調閱上百支路口及民宅錄影監視鏡頭，先鎖定搶匪位置，再逐戶清查，昨晚8點多在36歲男子江東潔的中埔鄉深坑村住處將他查獲，並在曬衣場發現他犯案時所穿著的紅色Polo衫，起出犯罪工具菜刀及尚未花用的贓款4萬2千餘元，依強盜罪移送嘉義地檢署偵辦。
警方調查，搶匪犯案時戴全罩式白色安全帽、腳穿黑色拖鞋，昨凌晨4點9分走進超商，先到ibon（複合式的電腦平台）列印數十張5000元遊戲點數單據，但因深夜有額度限制而未能成功。
聽到有人開冰箱
凌晨4點23分時，搶匪見店內沒有其他客人，拿出菜刀強押男店員進入廁所，再以膠帶和束繩綁住其手腳，恫嚇男店員乖乖待在廁所不要輕舉妄動，隨即跑進櫃台搜刮現金，得逞後騎機車往頂六國小方向逃逸。
店員跳出來求救
搶匪逃離後，在廁所的男店員聽到超商內有人開冰箱的聲音，研判搶匪已離開，可能是顧客上門買東西，趕緊跳出來求救，請顧客幫他鬆綁並報案。
男店員說，搶匪進入超商後，未脫掉全罩式安全帽，在店內遊走閒晃，因形跡詭異讓他感覺有異，加上對方在ibon列印失敗後，依然留在店內不走，更讓他覺得可疑，他原本想報警，但因手機未放在身上作罷，未料搶匪隨後持刀朝他走來。