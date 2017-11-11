拉同學賭輸376萬 劣警還抽佣幫組頭逼債

2017-11-11

警察拉警察 上網簽賭

〔記者吳仁捷、王宣晴／新北報導〕員警風紀敗壞！新北市三重警分局警員黃宗偉涉及地下網路運動簽賭、積欠376萬賭債，黃員指控是同分局同學警員李睿拉他簽賭，李為了替組頭討債，還用LINE嗆他「有人會在外面等你」。據了解，黃情急下向里長借錢被拒，警員簽賭、抽佣、討債及恐嚇等離譜行徑才曝光。

警還向里長周轉被拒

27歲李睿與28歲黃宗偉是警專28期同學，兩人原本任職於三重分局中興橋派出所與慈福派出所。外界昨天獲悉本件簽賭追債案後，三重分局表示，將把李、黃二人各記一大過處分，分別調往警備隊與中興橋派出所，並會依圖利供給賭博及聚眾賭博罪、公務員包庇賭博等罪，將本案函送新北地檢署，同時追查簽賭業者。

兩警各記1大過 調職

警方研判，李員疑為賺取簽注佣金，才找同學簽賭，目前黃員承認簽賭，李否認簽賭與介紹黃員簽賭，辯稱只是玩線上遊戲。警方清查李員曾服務的派出所，尚未查出有別的警員涉賭。

三重警分局副分局長劉德明說，2個月前李迷上運動簽賭，他找黃員一同簽賭，當黃欠到376萬賭債時，李開始向黃討債，黃無力償還，李傳LINE嗆黃「有人會在外面等你」、「你不還我很難交代」，向黃提議「拿出150萬就能擺平」，黃因欠錢壓力，向認識的里長借錢遭拒，三重分局上月22日獲悉，隔天約談2人。

上月就得知 鬧大才懲處

黃供稱，因李介紹簽賭，李替他代墊下注直到欠下376萬，他驚覺犯下大錯，但沒有積蓄，只好向里長借錢。警方說，對於李傳LINE訊息有無涉及恐嚇部分，初查無恐嚇意圖。三重分局雖於上月間就得知2警離譜簽賭情事，卻直到昨天外界得知後，才緊急懲處兩員，處理情況遭到訾議。三重警方昨說，上月底就展開調查、上報，蒐集事證完整後即懲處，一切依法處理，並非想息事寧人。

之前兩警狀況就不少

同僚說，李睿個性獨來獨往，表現平平，已婚的他今年初任職永福所時，被發現與另名未婚女同事走得較近，將他與女警分調不同派出所。黃員服務他所時曾疑遇詐騙，到超商買遊戲點數欲轉出，店員好心關切，他當時告訴對方「我是警察，不會被騙啦」。