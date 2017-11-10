社區管理員阿伯 涉帶女童上摩鐵

2017-11-10

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕有網友在臉書「爆料公社」PO文，指控桃園市1名女童因媽媽罹癌，家中還有年僅1歲半的妹妹，社區管理員阿伯藉口熱心照顧女童，帶她出去玩、吃早餐，女童外出後卻常感到昏沉，直到學校老師教她「不能讓男生觸碰身體」，她在最近一次出遊、硬撐著不讓自己失去意識，卻發現管理員阿伯正在脫她的褲子、觸碰她下體，家人得知後急忙帶著女童驗傷、報警。家人害怕說，檢警調查過程漫長又緩慢，阿伯仍在工作崗位上，女童上下課經過都會看到他，感到十分害怕、不知如何是好。

網友指控，女童本月6日告知姑姑，平時對她很好的管理員阿伯，前一天將她帶到摩鐵脫她褲子、碰她下體。醫院護理師詢問時，女童更說，從小學四年級到六年級間，阿伯常帶她外出，奇怪的是，每次吃早餐後就會想睡覺，最近學校老師有教「不能讓男生觸碰身體」，5日外出時她格外謹慎，警惕自己不能失去意識，最後還是睡著，等到恢復意識時發現阿伯對她亂來。

網友爆料，這名管理員阿伯平時看似熱心，常幫住戶帶小孩、教寫功課，很得家長信任，女童媽媽因為罹癌做化療、人不舒服，管理員阿伯會帶女童外出、吃早餐，原以為他是因沒有女兒，才會對女童格外疼愛，沒想到竟是狼，且這個管理員阿伯最近也幫其他住戶照顧年紀更小的女童，令人擔心其他孩子的安危。

社區主委要求換人

網友無奈說，管理員阿伯如今還在工作崗位，且有社區磁卡四處走動，女童每天上下學都會看到他，很擔心女童會受到二次傷害。警方表示，已受理報案，會儘快通知管理員到案說明。據指出，社區主委昨得知，已聯繫保全公司要求2天內更換管理員；此外，女童現今上課都有大人陪同。

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