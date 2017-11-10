拜拜線香燙到女臉 要10萬整形難和解

2017-11-10

〔記者楊政郡／台中報導〕高雄市侯姓女大學生今年8月到台中市東區知名媽祖廟樂成宮拜拜，手持線香逐廳參拜時，因參拜人潮擁擠，楊姓女子參拜後回頭轉身，右臉頰觸到侯女線香的煙頭，造成單點二度燒燙傷，楊女破相要求醫美整形，初步求償10餘萬元及後續整形，雙方和解不成，檢察官依過失傷害起訴侯女。

起訴書指出，2017年8月2日侯姓女大學生到樂成宮參拜，與一般信眾一樣點燃9支線香，逐一到各神明廳參拜，由於樂成宮香火鼎盛，白天時間人潮擁擠，線香煙頭不能拿太低，接觸到人的皮膚及衣服都可能發生意外。

楊女（約30餘歲）當時與家人也到「華陀廳」拜拜，楊女回頭時，右臉頰直接觸到侯女的煙頭，雖然接觸時間短暫，但燃燒中的煙頭溫度頗高，立即造成楊女臉頰二度灼傷。

無力負擔 女大生被起訴

偵查期間檢察官詢問雙方是否和解，但楊女要求進行醫美及整形治療，開口求償10幾萬元及後續整形等，侯女是大學生，無力負擔，調解不成，檢方依過失傷害起訴聲請簡易處刑。

據悉，拜拜用的線香，主要是竹枝（香腳）為主，就如火紅的木炭，點燃後跟香菸煙頭的溫度差不多，煙頭的表面溫度攝氏上百度，焰心可高達攝氏600度左右，如果只是短暫的碰觸，等於接觸到上百度的木炭。