火鍋店大火 父肉身護女恐毀容

2017-11-10

〔記者陳冠備、湯世名／彰化報導〕彰化縣溪湖鎮西環路「不銠鍋」火鍋店，昨晚6點員工替用餐客人更換餐桌下的小型桶裝瓦斯時，疑因直接拔管引發瓦斯外洩起火，造成6名客人及1名員工7人嚴重受傷就醫，幸好暫無生命危險，確切起火原因尚待調查。

未成年店員 換瓦斯肇禍

有民眾質疑更換瓦斯的楊姓店員未成年，且就職僅2個月，店家指派不熟悉流程的少年從事危險工作而出事；溪湖分隊長吳騰豪表示，法律未規定換瓦斯需限制年紀，不過建議還是以專業瓦斯工人或資深員工較適宜。

消防隊表示，昨天傍晚6時6分獲報，抵達現場時破窗搶救受困民眾，有7人受到2到3度的灼傷與吸入性嗆傷，分別緊急送往彰基、彰化醫院與道安醫院。

共7傷 慈父和妻女送醫

彰基指出，楊姓一家3口皆2度灼傷，37歲父親為了保護女兒，以身體擋住迎面撲來的大火，造成全身26%面積灼傷最嚴重，巫姓妻子全身也有10%灼傷，3歲女兒的臉、頸部與雙手也有20%灼傷面積。

16歲楊姓店員臉部、頸部、頭髮2度灼傷，面積約24％，與楊父受傷地方都在臉部，恐有毀容之虞，已送入燒燙傷加護病房進一步觀察；另外蘇姓患者吸入性嗆傷，道安醫院兩名患者也為吸入性嗆傷，生命跡象穩定。

現場目擊者表示，當時聽到瓦斯外洩「斯~斯~斯」的聲音，驚覺快要爆炸了，他趕快大喊：「快點逃！」沒想到氣爆瞬間發生，很多人被火燒傷，有人皮都快掉下來了，一直喊好痛。

專業工人更換為宜

彰化縣消防局第三大隊長施順仁表示，初步調查是火鍋店員工未遵照換裝瓦斯的標準程序，未關掉源頭就拔管，導致瓦斯外洩，再接觸火源引起，非外傳氣爆。楊姓店員目前受傷戴氧氣罩在加護病房觀察，暫時無法回應。