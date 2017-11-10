為150萬冰毒 3煞虐死人燒灰撒河

2017-11-10

〔記者徐聖倫／新北報導〕毒品通緝犯張滿榮6年前潛逃中國，3年前從事冰毒交易時，遭台籍同夥蔡楠龍、蔡啟賢兄弟與鄭志宏等7人凌虐致死，遺體裝入鐵桶內燒成灰，骨灰還被撒入當地西江河內，蔡姓兄弟及鄭男行凶後潛逃回台，中國公安透過兩岸共同打擊犯罪機制尋求我國警方協助，新北市刑警大隊上門時，3人面面相覷，嘆說：「事過3年，終於來了！」

蔡姓兄弟及鄭男行凶逃回台

警方調查，45歲、38歲的蔡姓兄弟檔與43歲鄭嫌，跟死者張男均為藥頭，4人潛逃中國仍從事冰毒交易，互有金錢往來，蔡、鄭等人認為某次毒品交易帳目不清，懷疑張男吞了30萬人民幣（折合台幣約150萬），張男又刻意躲藏，因此引發殺機。

警方表示，2014年1月間，蔡、鄭等人利用衛星定位，鎖定張男藏身中國東莞地區，3人再找來台籍蕭姓男子等3人與中國山東籍友人共7人，將張男強行擄走，凌虐致死並滅屍。

中國東莞虎門公安單位接獲張男的中國籍女友報案，去年7月間在當地逮獲參與犯案的台籍嫌犯2人與山東籍嫌犯共3人，發現蔡姓兄弟與鄭、蕭等4人犯案後已潛逃回台。

3嫌被抓︰嘆終於來了

中國公安請求我方協助，新北市刑大調查蕭嫌返台後病逝，日前循線在新竹、苗栗逮捕蔡姓兄弟檔、鄭等3人。警方偵訊時，3人起先否認涉毒品交易，直到警方追問：「東莞那件知道嗎？」3人才面面相覷，嘆說：「事過3年，終於來了！」

蔡、鄭承認，當時張男避不見面，才會將他押走教訓，不料失手打死人，臨時起意前往1處塑膠玩具工廠，將屍首放入大鐵桶，不斷添加木屑、紙屑等易燃物，從晚上10時燒到隔日凌晨3時，燒了5小時才將屍首燒成灰，最後將運往江門市西江河撒入河中。

警方聽完直呼「實在凶殘！」訊後依殺人、毒品等罪嫌將蔡姓兄弟檔、鄭等3人移送法辦。

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