9度判死 徐自強關16年獲冤賠

2017-11-10

〔記者楊國文／台北報導〕徐自強被控犯下建商黃春樹遭撕票案，共有9次遭判死，直至高等法院101年9月1日更八審才改判無期徒刑，104年9月1日更九審再進一步認定徐男證據不足，改判無罪，徐男依此聲請刑事補償金（俗稱冤獄賠償）。

冤賠史上最高金額

徐自強案是我國司法史上個人獲賠最高金額的刑事補償金；至於死囚獲賠的史上最高金額，是冤枉被控犯下空軍女童姦殺案的江國慶，因江遭槍決，非聲請冤獄賠償，最後江的家屬獲國防部國家賠償1億318萬5000元。

依金額來看，徐自強之後是被指犯下28年前台南市教育局課長陳震鑾命案的黃志成，遭押3386天後無罪定讞，獲冤賠1693萬元；再下來蘇建和、劉秉郎和莊林勳三人的冤賠，共獲1584萬餘元。

目前在民間司改會擔任志工的徐自強主張，自85年6月24日起至101年5月18日止，扣除另涉賭博案被押180天，共被違法羈押5624天。高等法院認定，此案歷審以共同被告咬徐自強即認定徐有罪，且共同被告自白也有警方違法取供情事，足以認定徐遭違法羈押。

高院指出，徐被押時僅26歲，正值人生青壯年時期，家有妻小，因羈押喪失人身自由，家庭失序，事業中斷，且隨時面臨執行死刑恐懼，獲釋時已43歲，身心受重大痛苦，准以每天最高額請求權5000元計算，裁准刑事補償2812萬元。

全案起於徐自強被控於84年9月1日與表弟黃春棋、好友陳憶隆、表哥黃銘泉共同綁架殺害建商黃春樹，向黃家勒索7000萬元；其中黃銘泉逃亡泰國遇害，徐自強、黃春棋、陳憶隆被認定是共犯。

民間司改會認為黃春棋、陳憶隆咬徐參與犯案的供詞前後矛盾，成立義務律師團援救徐自強。徐在更八審獲改判無期徒刑後，受惠刑事妥速審判法規定在未定讞狀況下被告不得羈押超過8年，101年5月19日獲釋，並於105年10月13日獲最高法院判決無罪定讞，全案纏訟21年終告一段落。