開性愛毒趴 11愛滋男全不戴套

2017-11-10

〔記者錢利忠／台北報導〕北部一名罹患愛滋病的男教師，涉嫌參與毒趴散播愛滋病，台北地檢署追查時另案發現，11名罹患愛滋病的男子，涉在毒趴上以不戴套肛交等方式散播傳染病，11男均承認知道自己已確診罹患愛滋病，仍隱瞞病情與他人進行危險性行為，檢方昨將11人全部起訴。

進行危險性行為 11人起訴

根據「人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例」規定，明知自己感染愛滋病，隱瞞與他人進行危險性行為，導致傳染愛滋病給其他人等情，可處5年以上、12年以下徒刑。

檢方調查，擔任藥頭的阿明（化名）101年5月間在網路聊天室及通訊軟體上，以「BB」（不戴套）、「菸S」（吸毒性交）、「煙HI」（毒趴）等術語「揪人」，1個月內陸續開了近10次毒趴，吸引來自各行各業的10名男子參加男男毒趴。

檢方查出，阿明開趴前已知自己是愛滋病患者，但他隱瞞病情，多次與他人從事危險性行為，直到他另因毒品案被傳喚出庭作證，才被法官發現他是愛滋傳染病列管人口，且多次隱瞞病情、揪人開趴，顯有散播傳染病之意圖，因此將他移交北檢調查。

檢方傳喚阿明及其他10名參與毒趴男子，驚覺這11人竟然全部確診罹患愛滋病，且11人全都刻意隱瞞病情，又各自與其他人進行危險性行為；被告均不否認散播傳染病犯行。

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