性侵發出痛苦聲就殺 姦殺女童惡狼免死

2017-11-10

〔記者項程鎮、楊國文／台北報導〕台北市南港區成德國小27年前發生六年級女童遭姦殺案，檢警採集的精液檢體缺乏比對對象，命案高懸21年未破，直到2011年凶嫌蔡榮樹另涉性侵案被捕，檢警比對出兩案DNA相符才宣告破案；最高法院維持高等法院更二審見解，認為蔡原無殺害女童之意，但因女童遭性侵時發出痛苦聲音，蔡用手摀住女童口鼻致死，全案依強制性交故意殺人罪判處無期徒刑、褫奪公權終身定讞。

用手摀口鼻致死

判決指出，現年55歲的蔡榮樹，已婚且育有1子，1990年5月7日他與妻子結婚週年紀念日當天，混入北市成德國小家長送便當行列，佯裝成老師，要求落單的被害女童幫忙到頂樓搬東西，接著在樓梯間用預藏的膠帶纏住女童眼、嘴及雙手，性侵後將她悶死。

警方當時在被害女童遺體採得凶手檢體，但因沒有蔡男DNA可供比對，本案陷入膠著20年，20年追訴期即將屆滿，但2010年北市南港分局發生另件性侵案，警方認為兩案情形類似，重新將檢體取出比對，雖然最後仍不相符，但南港分局長達17月的偵辦行動，讓蔡所涉姦殺女童案的追訴權時效因此「延長」了17個月，直到2011年4月15日，蔡在高雄另犯性侵案，警方取得蔡男檢體比對相符宣告破案。

一審認定蔡榮樹手段殘忍，但考量他是擔心形跡敗露才臨時起意殺人，依強姦致死罪判蔡榮樹無期徒刑；高等法院、高院更一審、更二審均認為，蔡侵入校園隨機犯案，原本無意殺害女童，後因女童被性侵時發出痛苦悶鳴聲音，蔡擔心惡行被發現，才用手摀住女童口鼻，導致女童窒息死亡，只能算是不確定故意殺人，與確定故意殺人情形不同，因此僅判處無期徒刑。

法院更二審審理更長達約2年時間，女童父親等不到蔡男定罪，不幸抑鬱而終，女童母親不願回想此事，後來也都拒絕出庭；最高法院昨天駁回上訴定讞。

另外，蔡榮樹在高雄犯下的性侵18歲智障女案，已被高雄高分院判處8年6月徒刑；蔡榮樹曾指證哥哥蔡榮源也參與姦殺女童，但因查無相關事證，蔡榮源無罪確定。