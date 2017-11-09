負責維修戰術輪車 兩士官長竊軍料給業者

2017-11-09

〔記者陳慰慈／新北報導〕陸軍司令部後勤指揮部汽車基地勤務廠貪瀆弊案延燒，檢調追查發現，陸軍關渡地區指揮部保修連士官長李榮祥、砲兵營營部連士官長陳經政，涉嫌竊取負責維修養護的中型戰術輪車軍品料件，再交由業者劉仲仁「處理」牟利，新北地檢署依涉犯貪污治罪條例約談兩人到案，昨訊後諭令李以5萬元、陳以10萬元交保。

金榮祥企業負責人劉仲仁等18家業者，長期承作汽基廠辦理的國軍悍馬車、中型戰術輪車等車輛機件、引擎零件等相關採購案，被控行賄汽基廠經辦採購業務、驗收的士官長、士官，檢調今年7月、9月發動兩波搜索，收押2名軍人及4名業者；循線追查發現，105年起，陸軍關渡地區指揮部士官長李榮祥、陳經政，涉竊取中型戰術輪車的凸輪軸感知器和機油壓力感知器等車輛零件，再交給業者。

檢調調查，如發現準備交貨給汽基廠的車輛零件庫存不足，僅短缺少量，但開模重製又不符成本，或需要進行樣品測試時，劉男便會找李、陳吃飯，請他們將需要零件偷出，雙方再約好在營區外面交，目前遭竊的零件近20個，不法所得仍在估算中。

依現行規定，部隊有軍品需求得自行辦理採購案，李、陳因此與劉男結識成為朋友，據了解，李、陳到案後否認行竊與收賄，但檢調懷疑，若只是單純接受宴飲招待，李、陳怎可能甘冒竊取公有財物罪的重刑風險，與業者勾結，將再釐清雙方有無利益牽扯，並追查遭竊零件究竟是新品還是舊料，全案擴大偵辦中。