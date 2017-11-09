文件夾拍臀 護理師告贏色醫

2017-11-09

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆某醫院陶姓醫師，今年2月中旬跟俏護理師小琪（化名）一起巡查病房，不料兩人一起從病房走出來時，陶竟拿手上的病歷文件夾拍向小琪臀部，「啪」的一聲，並喊「加油」，小琪感到不適，事後向醫院申訴並報案；基隆地院審理後認定陶男觸犯性騷擾防治法，將他判處拘役10天，得易科罰金1萬元。

檢警調查，50多歲陶男在基隆某醫院任職多年，案發當天與20多歲的小琪一起巡房探視病人，兩人一起走出病房後，陶突然在病房外走廊上，以夾有病歷的文件夾朝小琪左邊屁股拍了一下，還說了一聲「加油」；小琪認為此舉讓她很不舒服，事後向護理長反映，院方隨即召開性別平等委員會，會中認定全案由司法機關偵辦較為合宜，便請小琪直接到警局報案。

拍完還貼耳喊加油 很不舒服

小琪向檢警指出，當時陶男是刻意拿文件夾拍她的臀部，拍完之後，還在她耳朵邊喊加油，根本是刻意性騷擾，讓她感到非常不舒服。

陶男偵訊時則宣稱，案發當時只是想要給年輕人一個小小的鼓勵，所以才會在病房走廊對護理師喊加油，沒想到手部揮動時，手中的文件夾正好不小心拍在對方屁股上，因此造成誤會，自己並沒有惡意，也沒有任何想騷擾她的意圖。

檢方偵結後，認為陶男拿文件夾拍女護理師屁股的行為，確實已造成當事人不舒服，涉違反性騷擾防治法，8月初將他起訴；基隆地院近日審結，也認定陶的行為已違反性騷擾防治法，因此將他判拘10天，得易科罰金。