外役監逃犯與妻雙載 警狂追7公里

2017-11-09

〔記者湯世名、顏宏駿／彰化報導〕台中監獄外役監受刑人王敏旭在逃亡34小時後，前天深夜在彰化縣鹿港鎮與其陳姓妻子會面，警方上前逮人時，王男一度騎機車載妻子逃逸，警方狂追7公里後將兩人攔下壓制，依脫逃罪嫌連同其妻移送彰化地檢署偵辦，王男偵訊後發回彰化二林監獄執行強盜罪所餘刑期，其妻也涉嫌藏匿人犯罪，訊後以5萬元交保。

亡命34小時回籠

王敏旭6日下午1時許在台中監獄外役監農場工作時，沒戴手銬腳鐐之下步行脫逃，外役監立即通報台中、彰化警方抓人。由於王敏旭老家在彰化市彰鹿路，彰化警分局莿桐所長侯春發研判王男應會回到老家，調閱路口監視器，發現王男從台中市搭乘計程車回到彰化市。

王當天打公用電話聯絡上他的陳姓妻子，兩人碰面後並以機車雙載逃亡，陳女直到7日白天才返家，警方上門詢問，陳女卻稱不知王男行蹤，警方立即監控，7日晚間發現陳女再度騎機車外出，立即跟監，果然在前天深夜11時許於鹿港鎮文開路發現王男騎機車載陳女，警方現身攔查，王男狂催油門逃逸，警方追逐7公里，最後在鹿港鎮東崎7巷前圍堵，將王男壓制逮獲。

稱獄中遭不平待遇

警方調查，王男脫逃後不敢回家，都睡在距離其住處約2公里遠的秀水鄉龍騰公園內的涼亭，還用公園內的水洗澡；王男供稱，他原本在外役監農作組工作，每個月有2000至4000元收入，卻無端被獄方調到環境組，每個月僅收入200至300元，環境組向來就是收有違規紀錄的人，但他又沒有任何違規紀錄，且環境組的長官還嗆說要給他好看，他才決定逃獄；王妻陳女則說，她曾勸王男投案，絕對沒有藏匿。

兩人訊後被警方移送彰化地檢署偵辦。王敏旭因犯搶奪罪，去年底被判決5年2月定讞，今年1月入獄執行，至今已服刑10月餘。

獄方︰調「環二組」 只是暫時

針對王男指控，台中監獄說，不能只聽片面之詞，將訪談管教人員釐清，獄方強調，王敏旭希望換到能獲得更多勞作金的工作（監外雇工），經管教人員考核後，原本規劃將他暫時改調到「環境二組」調整心態與實施考核，未來再轉到能獲得更多勞作金的監外雇工，但他卻已越獄。