警抓到褲管撐不住 毒販高市刑大跳樓亡

2017-11-09

販毒被捕 疑毒癮發作

〔記者黃良傑、陳文嬋／高雄報導〕男子吳俊宏涉嫌販毒，前天被高雄市刑警大隊逮捕，昨接受偵訊後疑毒癮發作想透氣，林姓偵查佐帶他到3樓走廊窗旁，上腳鐐的吳嫌突然躍過離地97公分窗台往下跳，林緊抓住吳的褲子，但吳掙扎又撐不住重量，最後頭下腳上墜地死亡。

警出手救 「無刑責」

林員為拉住吳，雙手手指、手肘等處因摩擦牆壁受傷，檢方初步認為，林員有出手相救，已善盡警方責任，沒有疏縱人犯等刑責，將他列為證人。檢警雖研判吳可能毒癮發作，但是否也可能因涉販毒、槍砲重罪畏罪自殺、或想脫逃不慎墜樓，仍待釐清。

至於吳嫌上腳鐐未上手銬，刑大表示，一般嫌犯帶進辦公室，會將手銬改以腳鐐，以利簽字、吃飯、捺印指紋、上廁所等，符合比例原則，並無不當。

25公分縫隙 竟鑽過

高市刑大偵八隊逮獲9名藥腳，藥腳指證毒品來自36歲的藥頭吳嫌及陳嫌，警方到吳嫌家逮人，搜出1把改造手槍、16顆子彈、13.5公克海洛因，吳當時已承認販毒。

偵訊時，吳疑似毒癮發作，時而呵欠、頭痛、趴桌露出疲憊，訊後表示想到走廊透透氣，由林員戒護陪同到靠鳳明路的窗邊透氣，7分鐘後吳突然躍過窗台，林因撐不住重量，吳墜地死亡。警方調查，刑大外牆水泥欄杆有25公分縫隙，吳嫌50多公斤、身高168公分身形瘦小，可穿過欄杆窄縫。

母才見兒 豈料隔陰陽

吳母昨到殯儀館，表示兒子被逮當晚曾趕到看兒子，沒想到竟是最後一次會面，希望了解兒子死因。

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