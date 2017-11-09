慈母緊抓尋短兒 力竭目睹他墜樓

2017-11-09

〔記者黃旭磊、方志賢／高雄報導〕高雄市22歲林男疑與女友分手心情低落，昨清晨5點許從左營住家4樓跳樓，林母奮力短暫拉住他約20秒，差點就跟兒子一同落地。林男墜地造成骨盆腔骨折、氣胸等傷勢，目前在加護病房，尚未脫險。

兒失戀心情不好

警方調查，林男住透天民宅，他今年大學畢業，與女友分手心情低落，昨清晨酒後情緒失控，打算從住家4樓跳樓，案發時，林父在外上大夜班，弟弟在外讀大學，只有母子2人在家。林母見狀阻止，母子在陽台僵持，林母打電話請警消協助。

拉兒20秒 險同墜樓

消防員趕抵先鋪氣墊，警消在前往4樓途中，林男突然躍下，消防人員表示，當時林母以雙手拉住林男約20秒，差點就跟兒子一同落地。

林男送醫檢查，左手、骨盆腔骨折及肝臟損傷、氣胸等傷勢，目前在加護病房，尚未脫險。

兒重傷 尚未脫險

警方事後通報高雄市社會局自殺防治中心，派專人關懷輔導，以免重演憾事。

高雄市消防局二中隊副中隊長余泰運回憶，當時驚訝高喊「快點」，還是來不及。

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