賭技太強 賭神豪宅被轟成蜂窩

2017-11-09

〔記者王捷／台南報導〕「台灣賭神」！台南市安平區一棟透天厝豪宅前天遭歹徒連開51槍，車庫鐵捲門彈痕累累，警方查悉，綽號「老鼠」的被害人楊姓「富商」靠賭起家，在職棒簽賭圈贏多賠少，被人私下稱為「賭神」，懷疑他可能是參與職棒簽賭，因為「太厲害」得罪了道上人士，惹來彈襲。

警方透露，楊男早年疑以轉播的秒差，趁組頭還沒改賭注選項時，賺取賭金。後來衛星電視普及，但楊男靠著對球隊戰術的了解、細膩的球場觀察，仍賺多賠少，警方懷疑可能得罪組頭。

疑得罪組頭被警告

前天發生槍擊事件後，車庫停放價值一百多萬元的賓士轎車遭擊中，另一輛新車價400至600萬元的瑪莎拉蒂休旅車未受損。據悉，這台嶄新的瑪莎拉蒂是楊男剛買不久的新車，有人研判也是他用贏來的錢購買，不過警方表示無法確認；至於賓士則是楊妻用來當家庭車。

楊男的豪宅前天上午遭到槍擊，警方在現場拾獲51顆彈殼與2顆未擊發子彈，一樓車庫鐵捲門密密麻麻的彈孔，讓人怵目驚心，幸屋主楊姓夫妻在3樓睡覺未受波及。警方表示，槍手疑是外地人，乘坐高鐵轉搭計程車到台南，停留在楊男家外短短30秒先對空鳴槍，隨後密集開槍，一共換了4次彈匣，離開前又一次對空鳴槍。

槍手全射建物 意圖警告

楊男向警方聲稱，自己沒有得罪人，警方將朝他賭博圈的人際關係調查。警方認為，歹徒站在約45度角對建物射擊，應無傷人意圖，警告意圖明顯。