哥倫比亞盜寶集團 鎖定珠寶展四處犯案

2017-11-09

〔記者邱俊福／台北報導〕哥倫比亞籍為主的國際珠寶大盜，犯下2.5億元的世貿珠寶被盜案，該集團在世界各地流竄，專鎖定珠寶商、珠寶展，犯案前會先刺破汽車輪胎，再透過假裝問路等聲東擊西、相互掩護，趁機竊走車內珠寶，以快遞將贓物寄往境外，同時立即出境接貨。

刑事局表示，哥倫比亞籍的國際珠寶大盜，成員會先持假護照，以觀光名義入境，入住便宜飯店、賓館，隨即到展場或珠寶銀樓外埋伏、觀察，鎖定珠寶商觀察數日，了解對方作息與交通工具。

犯案當天，成員會先刺破珠寶商的轎車輪胎，趁珠寶商忙著聯絡車廠維修，伺機行竊犯案，得手後除快遞贓物出境，也可能直接攜帶出關，讓警方來不及攔阻，該集團在國內曾犯案多起。

100年5月間，新北市一名珠寶商遭鎖定，被害人將價值約500萬元珠寶放在車內，歹徒馬上敲破車窗竊走，將贓物以包裹快遞寄往香港，成員隨即飛往香港會合，所幸警方先一步通知香港警方，於該集團到場領取包裹時，將哥倫比亞籍的3男1女逮捕，追回全部贓物。

同年10月間，2男1女的哥倫比亞籍人士從高雄入境，租車到新竹鎖定對象後，一路駕車尾隨，等珠寶商停車，偷偷將輪胎刺破，趁珠寶商開到修車廠，女嫌犯假意上前問路，男嫌偷偷打開車門，將市價超過500萬元的珠寶竊走。該集團先前就入境犯案多起，警方鎖定租用的車輛，在國道攔車逮人，追回尚未寄出的珠寶。但此次珠寶大盜改搭計程車，避免遭攔查鎖定。