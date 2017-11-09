分3組作案→把風→逃跑 如電影情節

2017-11-09

〔記者王冠仁、姚岳宏／台北報導〕警方追查世貿2.5億元珠寶竊案，研判犯案當天歹徒分成3組人，在被害人車輛周邊互相掩護、把風，等待下手時機。由於手法俐落，連逃跑路線也早有安排，警方不排除他們經過縝密計畫，以宛如電影情節般的手法犯案。

警方調查，11人10月31日、11月2日分批入境，在台北市中山區、松山區找小旅館入住；集團成員中的33歲哥倫比亞籍男子理查，早在3年前就曾來台參加珠寶展，極可能早有預謀。

1賊3年前看展 早有預謀

警方發現珠寶遭竊當天，11名竊賊共分成3組人馬，搶在女珠寶商伍穗華前往停車場開車前，陸續在周邊埋伏，甚至在伍女開車前，先將右後輪漏氣，藉此讓她下車查看，製造更多下手機會。

當天伍女沒發現輪胎被漏氣，直接將車開到卸貨區招呼同事搬東西，這時哥倫比亞籍女子珍妮等3人，刻意向站在卸貨區旁的員警問路，藉以轉移員警注意力，另一組人馬負責把風、觀察周邊情況，掩護行竊。

竊賊得手後，疑將伍女包包轉手給其他成員，隨後11人離開趕往機場。

警方說，這是典型的「聲東擊西」手法，由成員引開他人注意力下手，本案仍有疑點，包括竊賊如何取得識別證，如何得知珠寶藏在伍女包包內，不排除還有其他共犯、內應。