2.5億珠寶竊案 11嫌 贓物當晚離台

2017-11-09

〔記者姚岳宏、王冠仁、邱俊福、謝君臨／台北報導〕世貿珠寶展2.5億元的鑽石6日遭竊，警方鎖定7名哥倫比亞人（含2女）及4名墨西哥人（含1女）涉案，調閱監視器發現當天案發後，11人搭計程車直奔桃園機場，被害女珠寶商伍穗華當晚9點完成報案時，竊賊已全數離境，分赴香港及中東杜拜。

分赴香港及杜拜

其中飛往杜拜的嫌犯派卓，又轉機前往土耳其伊斯坦堡，刑事局透過國際刑警組織協緝，派卓在下機時被土國警方留置，未在他身上發現鑽石等贓證物，外交部展開斡旋，盼能將他遣交回台灣釐清案情。

1賊在土耳其被攔下

資深官警透露，由於鑽石首飾實在太好藏，很容易夾帶出關，甚至交由未曝光的第12或13人接應帶出，或利用國際包裹將珠寶寄送出境，研判贓物也已離台，官警認為「要想找回失物，除非出現奇蹟」。

警︰找回失物除非奇蹟

檢警調查，該集團3年前就有成員來台鎖定珠寶展，但疑未找到機會下手，本次得手後，台北地檢署將依加重竊盜罪發布通緝，同時透過管道請求國際刑警組織等機關協助追緝，追訴權時效20年。

警方調查，鑽石竊案發生後，有5嫌立刻搭計程車回北市八德路投宿的旅社，要求計程車在樓下等，不到5分鐘將行李拿下樓，立即上車直奔桃園機場，在櫃台臨時購買飛港機票，此外，5嫌到達機場時有同夥接應。警方研判，其他6人可能從世貿展場直接到機場，最後有10人一起搭機到香港，僅墨西哥籍犯嫌派卓直飛杜拜。

專案小組追查，11嫌分別是上月31日及本月2日陸續來台，至於這幾天歹徒投宿飯店、行蹤作息等，警方正進一步釐清中。

侏羅紀︰改進運送流程

侏羅紀寶石公司昨發聲明表示，公司活動及一切業務都正常運作，對此次珠寶遭竊，公司也針對保全以及運送流程進行檢討與改進。