傷25人╱台鐵炸彈犯林英昌 判30年4月確定

2017-11-09

〔記者項程鎮／台北報導〕台鐵炸彈犯林英昌去年在台鐵1258班次區間車引發爆炸，造成包括林在內共25人受傷，最高法院昨審結，維持二審刑期，依成年人故意對兒童犯殺人未遂罪，判19年10月徒刑，非法製造爆裂物部分判10年6月，併科罰金30萬元，兩罪合計刑期30年4月。

最高法院指出，本案執行刑部分將由檢察官另行聲請法院酌定；資深法官認為，本案執行刑可能維持二審所判的29年10月。

林英昌一審判徒刑30年，高院7月底判處29年10月，上訴後，最高法院昨維持二審刑期。

56歲林英昌在押，他罹患扁桃腺癌求職不順，且與家人相處不睦，因而離家出走、以車為家，想藉由自殺發洩不滿並引起社會注意，去年4月初，他先去苗栗買鞭炮，再找鐵工廠裁切鋼管及鑽孔，接著買汽油製成炸彈。

去年7月7日上午，林英昌背著藏有炸彈的背包，從南投霧社搭車到板橋火車站，改搭往基隆的區間車，列車駛入松山火車站前，林在第6節車廂引爆炸彈，造成25人受傷，包括1名兒童、6名少年和林本人，台鐵車廂設備毀損修理費用達176萬餘元。

683萬醫藥費 判如數賠償

林英昌和律師在偵審期間，都以他「憂鬱症發作才引爆炸彈」、「林是抱著爆裂物引爆，未丟擲其他乘客」等詞開脫，尋求減刑，歷審都未採納；民事責任部分，台鐵提告要求林賠償車廂損失、台鐵代墊受傷乘客醫藥費等款項共683萬餘元，台北地院已判林要如數賠償。