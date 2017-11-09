透天厝只要半價? 假賣屋詐185萬

2017-11-09

租房偽裝賣家 騙人付訂金

〔記者王俊忠／台南報導〕南市警方查出詐騙集團利用租賣屋網站作為詐財工具，歹徒先向真屋主承租房屋，再於租賣屋網站刊登遠低於市價的賣屋訊息，引誘急想買屋者上門以現金支付訂金，至少有兩買家共被騙走185萬元，警方先後逮獲4名嫌犯聲押獲准。

行情900萬 誆只要400多萬

今年9月12日南市東區發生罕見詐財案，購屋民眾瀏覽某知名租賣屋網站時，發現小東路精華地段上的一間透天厝遠低於市價，假屋主表明要賣400多萬元，但該屋市價行情為900多萬元。

由於房價超便宜，看屋者眾多，幾乎是搶著下訂，結果一名被害人遭騙135萬元。警方到場採集相關跡證時，仍陸續有多名民眾上門要下訂，經警方解釋後才知受騙，其中一對年輕夫妻當日已被騙走50萬元。

警方調查，詐騙集團先向不知情的透天厝屋主承租套房後，再於知名租售屋網站刊登賣屋訊息，以遠低於市價的價格來吸引買家，再以急需用錢等理由誆騙買家以現金付訂金。許多買家以為撿到便宜，紛紛提領現金到指定地點交付。

南市一分局歷經月餘追查，鎖定劉姓主嫌與林、謝、盧3名共犯，從9月中旬到11月7日先後到高雄逮捕4嫌，劉姓主嫌是最後一名落網。

警方查出劉、盧2嫌在2015年、2016年曾以相同手法在高雄地區行騙得款近200萬元，被高雄警方查辦，交保期間竟又持續犯案。