性侵女學生 儀隊教練判1年定讞

2017-11-09

利用權勢性交、猥褻

〔記者項程鎮、張瑞楨／綜合報導〕擔任多所學校儀隊教練的中華民國儀隊協會創辦人雷曜任，被控藉教學機會對3名女學生性侵害與猥褻共8次，最高法院認定雷男對其中一名女生犯權勢性交罪成立，將雷男判刑1年確定；雷男另對同名女子犯下利用權勢猥褻罪，因屬二審定讞案件，被台中高分院判刑7月定讞，已經在7月31日入獄服刑。

判決指出，雷男擔任多所高中的儀隊教練，其指導過的女高中生小芳（化名）畢業後，被雷男撫摸下體猥褻，隔天再被雷男性侵，另小芳在雷男辦公室、住處與汽車內，被雷男撫摸下體並發生性關係。

另有兩名女學生指控 仍判無罪

除小芳外，另有兩名女學生也指控遭到雷男猥褻、性侵。

檢方認為，雷男傳授男女學生「FREE HUGS互動模式」，要儀隊隊員相互擁抱，並告訴對方「我喜歡你、我愛你」等語，藉此鬆懈女學生戒心，涉嫌藉機利用權勢性交或猥褻，雷男對此則全盤否認，強調女學生指控是「有人指導誣陷」；一審台中地院採信雷男辯詞，認為雷男行為雖可惡，卻是女孩子們自願，判雷無罪。

但二審認為，小芳首度被雷男猥褻、性侵後曾情緒崩潰、向同學哭訴，醫院也鑑定小芳罹患「創傷後壓力症候群」，顯示小芳確實不願發生性關係，因此改認雷男利用監督權勢對小芳性交與猥褻，各判刑1年和7個月，合併判處1年6月，其中性交部分可上訴；至於雷涉對另兩女性交與猥褻，因無證據顯示他逼淫女孩子，仍判無罪。

上訴後，最高法院昨維持雷男利用權勢性交罪1年徒刑確定。