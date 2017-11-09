賽鴿迷改造槍枝︰飛輸就處決吃掉

2017-11-09

為取信警方 大談鴿肉經

〔記者王捷／台南報導〕平時玩賽鴿的林姓男子涉販毒，並擁改造狙擊槍自保，他將槍枝藏在鴿舍內，改造空氣狙擊槍使用特殊鉛製「喇叭彈」，雖然沒有火藥但威力驚人，林男落網後辯稱，如果賽鴿輸了習慣會將賽鴿殺死，槍是用來處決賽鴿的，為取信警方，林男還大談「鴿肉經」，跟警方分享殺鴿後怎麼料理比較好吃。

綽號「阿水」、40多歲的林男，有多項毒品前科，疑擔心黑吃黑，購買一萬多元的空氣狙擊槍自保。10月份，警方得知林男涉嫌擁槍販毒，但林男平時足不出戶。

鴿舍內搜出槍枝毒品

警方6日持搜索票打算攻堅，豈料當時林男就在住處附近閒晃，將他逮捕後到其住處搜索，並在他的鴿舍內找到空氣狙擊槍及10多公克毒品。

裝喇叭彈 可貫穿5片鋁板

林男辯稱，狙擊槍沒用火藥，是普通的玩具槍，靠空氣加壓發射子彈，充氣一次可以發射約100發子彈，但警方檢測狙擊槍時發現，槍枝部分有改造，提升殺傷力，雖然只裝了「喇叭彈」，彈測時鉛彈貫穿5片鋁板。

問到林男為何擁槍？林男供稱，是為了「處決鴿子」，警方一時聽不懂，他才說，是因為喜歡玩賽鴿，只要鴿子飛輸了，就會拿槍殺鴿，但警方無法接受此說法。

為了取信警方，林男大談鴿肉經，鴿子殺死後用三杯、鹽酥最好吃，讓警方一度無言，訊後仍以毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。

另外界質疑，林男殺鴿是否涉嫌動保法，但警方對林男說法質疑，認為是脫罪說詞，不過如果有查獲虐待動物的證據，會積極偵辦。