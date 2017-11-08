放黑假、A12萬津貼被免職 消防科員2000萬元飛了

2017-11-08

二線二星 再做20年可退

〔記者王俊忠／台南報導〕南市消防局民力運用科黃姓科員（41歲），連續4年未確實將休假日上傳到差勤系統，涉嫌溢領考績、不休假、超勤等津貼約12萬元。消防局行文銓敘部，確認黃員去年曠職天數達11天，昨天召開考績會決予兩大過免職處分。由於黃溢領獎金涉貪污罪嫌，已另案交由市府政風處調查。

連4年多次休假卻未請假

有基層消防員嘆道，依黃員二線二星官階資歷，任分隊長月領可達7、8萬元，組員有5、6萬元，再做20年可退休，連同退休金，起碼損失2000萬元，相當不值得。

消防局指出，依據「警察人員人事條例」規定，「曠職累積達10日以上，即應依相關規定辦理一次記兩大過專案考績」，經比對勤務表與差勤系統休假天數，查出黃員連4年有曠職情事，分別為2014年2天、2015年3天、2016年11天，今年度原有4天但已補請假。為確認黃員懲處的適法性、保障其權益，該局積極為其請示，但經銓敘部函釋確認應依警察人員人事條例、考績法相關規定，給予一次記兩大過免職。

消防局表示，黃員警專19期畢業，曾任南市消防局搶救科科員及善化、大內、代理特搜等分隊長職務，在第六大隊擔任組員時，因今年7月無故缺席市府聯合稽查，進而清查差勤發現多次休假卻未完成請假造成曠職，提報考績會給予9次劣績處分，同時告知黃員自行盤點過去差假有無問題，黃員堅稱沒有卻又急於請調花蓮，經調查確認去年度曠職11天。