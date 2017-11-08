惡煞堵錯人惱羞 華航地勤遭砸車

2017-11-08

行車路線相同 被誤會跟蹤

〔記者鄭景議／台北報導〕27歲吳姓華航地勤，昨早5時許駕車前往松山機場上班時，遭到4名黑衣人攔車、叫囂，4人還強搶吳男手機檢查，最後拿刀敲破吳男車窗後才放他離去；警方事後獲報調查，發現原來雙方的行車路線恰巧相同，4煞誤會遭吳男跟蹤才憤而攔車，後發現攔錯，只好惱羞砸車離去。

警方指出，該4名惡煞有2人駕轎車、2人搭乘計程車，經調閱吳男行車紀錄器後發現，吳男從建國、民族路口開始，行車路線就恰巧與4名惡煞相同，且吳男車輛又恰巧都開在轎車不遠處，4煞誤會吳男刻意跟蹤，才憤而攔車。

據了解，當時2名乘轎車的惡煞先下車，呼叫搭計程車的另外2人下車助陣，4人一起攔住吳男座車，並叫囂：「啊你是在跟甚麼？下車，下車，給我下車！」「手機在拍甚麼，拿來我看？」吳男情急大喊：「你們幹嘛？我在華航上班啊，我要上班啊！」4煞這時才發現似乎誤會了，強搶吳男手機來看後，也沒發現任何跟拍影片，於是惱羞持刀砸壞車窗，隨即倖然離去。

警︰遇攔車勿下車理論

警方表示，後續將會調閱周邊監視器，與吳的行車紀錄器做比對來釐清案情，也呼籲民眾若遇到行車糾紛或惡煞攔車，切勿下車理論，應將車上鎖確保自身安全，再蒐證、報警。

同門空姐前日才遇襲

無巧不巧，前日也有1名華航女空服員在內湖文德路上遭襲，當時女空服員剛送完小孩上學，回家途中突遭2名惡煞攔住並潑灑瀝青，接著還被推倒在地，造成手肘、手背挫傷及臉、頸部輕微燙傷，因她2個月前就曾在同地點遭人潑糞攻擊，內湖警方現正積極偵辦中。