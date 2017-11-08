不忍癱母坐輪椅探監 黑道大哥「棄槍拾筆」

2017-11-08

入獄後 父弟相繼過世、罹癌

〔記者楊政郡／台中報導〕曾是黑道大哥的吳鴻文，過去在道上槍不離身，逞兇鬥狠，入獄服刑時，因母親及妻子的關懷，讓他棄槍拾筆轉心性，潛心學習勸善佛言墨寶「蠅頭小楷」隸書有成。現在可以看到兩臂刺青的他靜坐桌前，悠遊墨寶世界，他的作品，也在今年的更生美展參展之列。

更生美展是法務部檢察及矯正機關的盛會，已屆20週年，20年來已展出400名、超過2000件收容人及出監更生人作品，今年主題「魚躍龍門、破浪而上」，這次蒐羅包括佛畫藝術家楊逸、柴燒藝術家謝承璋，還有「蠅頭小楷」更生書法家吳鴻文等148件作品，值得欣賞。

曾是中部地區黑道大哥吳鴻文，家住中市大甲區，18年前是道上兇狠角色，真槍實彈帶頭與人廝殺，擁30餘支長短槍械及超過400顆子彈、刀械，更染上毒癮，87年某日整夜吸毒、喝酒後醒來，身旁都是荷槍實彈霹靂小組幹員，終於躲不過法律的制裁，他因槍砲、盜匪等罪，被判的刑期累計達27年5個月，最後合併執行15年餘。

下跪向母懺悔 苦練蠅頭小楷

吳鴻文說，入獄不久父親及最愛的三弟1年內相繼往生，是他大徹大悟的開始，又得知二弟罹淋巴癌第4期，心中充滿懊悔，有次看著來面會的母親背影「僵硬怪異」，他單純以為母親年邁，後來才知母親下半身幾近癱瘓，為了不讓他擔心，拆掉護具後才探監。

更生美展展出佛言墨寶

吳鴻文表示，後來看著坐著輪椅的母親再次來面會，他立即下跪向母親懺悔「我知道錯了」。想起監所內輔導老師說的「佛法不只要知，更要行，莫忘學佛初衷」。他明白了電影「錯誤的第一步」中，一身刺青背後所要付出的代價與後果，他在監苦練「蠅頭小楷」，也將作品義賣，所得全數捐贈功德，迴向給需要幫忙的人。

法務部長邱太三說，更生美展已從地方走到全國達20年，透過藝術呈現更生朋友的技能與才華，越辦越大場，令人感動。台灣更生保護會董事長王添盛說，非常難得20年來計展出400名出監藝術家作品，展品超過2000件，這次搜羅14位更生人作品148件，即日起在台中市大墩文化中心展出至11月15日止。