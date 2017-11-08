保險黃牛集團教裝殘 詐2400萬

2017-11-08

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄出現不肖保險黃牛在各大醫院招攬車禍傷患，教唆裝殘、癲癇後，向保險公司或勞健保詐領失能給付，警方昨天逮捕黃姓、周姓2女嫌，查出至少劉姓等7名民眾配合詐保，查扣集團「詐殘教戰守則」、委任契約書等大批證物，詐騙金額約2400萬元，全案依詐欺、偽造文書等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

警方指出，今年7月間接獲保險犯罪防制中心舉發，指稱「承軒管理顧問社」涉嫌經營保險黃牛，在各大醫院招攬車禍為主的傷患，冒充家屬陪伴看診，並指導病人向醫師對答病況裝殘，以術後行動不便、癲癇等手法，騙過醫師取得不實診斷證明，再幫被保險人詐領保險理賠金及勞保勞工失能給付、農保身心障礙給付，事後再從中抽取2成5至3成不等佣金。

保險公司暗中蒐證，發現部分申請理賠的被保險人在家活蹦亂跳，沒有殘廢、行動不便狀況，遂予以舉發。

警方前天逮捕詐保集團成員黃女（44歲）、周女（32歲），起獲申請保險理賠資料115件（含委任契約書、診斷證明書、勞保失能診斷書）、印章、代領之醫療院所領藥單及掛號收據、「詐殘教戰守則」、保險黃牛廣告單等大批證物。

黃女招供 已理賠29人

黃女坦承犯行，周女則供稱受黃女教唆犯案，劉姓等7名被保險人也承認受黃女指示「詐殘」，檢警暫未發現有醫護人員協助詐保，但查出有110餘人透過黃、周2女協助申請保險理賠，且至少已理賠29人，總金額約2400餘萬元，確切涉案人數由檢警擴大清查中。