富商豪宅挨51槍 槍手曝光 連換3台小黃

2017-11-08

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市安平區建平七街一棟透天厝豪宅，昨日上午遭歹徒連開51槍，一樓車庫鐵門彈痕纍纍，幸屋主楊姓夫妻在3樓睡覺，一樓屋內及車庫沒人，車庫停放的賓士車遭擊中，另一輛瑪莎拉蒂未受損，警方初查是一名男槍手所為，研判警告恫嚇意味濃，被害人表示未與人結怨，槍擊原因正由警方追查中。

賓士中彈 瑪莎拉蒂和屋主平安

這棟透天豪宅昨天上午近9點突然巨響不斷，鄰居一度以為在放鞭炮，等到槍聲停歇，走出查看才赫見鐵門佈滿彈孔，地上彈殼一堆。

大白天開槍恫嚇 疑因財務糾紛

南市警四分局獲報勘察現場，現場拾獲51顆彈殼與2顆未擊發子彈，鐵捲門上密密麻麻的彈孔讓人怵目驚心，車庫內賓士轎車有一個子彈擦痕，研判歹徒持制式手槍朝低下位置開槍，只有一發子彈打到車庫後方木門。

警方查出，獨自犯案的槍手年約2、30歲男性，身穿深色外套、牛仔褲、頭戴棒球帽與口罩，開槍過程約40秒，中途停下換了2、3次彈匣。槍手先在台南火車站前搭排班計程車，說要到建平七街，但中途在中西區西門路、永華路口下車，換搭第二輛小黃到建平七街，開槍後再叫第三輛計程車離開。

據了解，屋主楊姓夫妻年約30多歲，在中國投資茶飲事業與娛樂電玩，家境優渥，遭槍擊的建平七街豪宅占地約50坪，房仲業者估計要價3000多萬元，名下有兩輛數字車號相同的白色賓士與瑪莎拉蒂休旅車，瑪莎拉蒂是剛買的新車，由大型拖車拖載到豪宅，名車市值都有數百萬元。受害人強調未與他人結怨，但歹徒選在光天化日下連開51槍，警告手法囂張罕見，讓警方訝異，研判可能與財務糾紛有關。