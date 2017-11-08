8賊問路、裝跌倒、洩輪胎氣…珠寶商早被盯上

2017-11-08

賊還有磁卡進出

〔記者姚岳宏／台北報導〕珠寶商伍穗華將2.55億元鑽石等放在皮包裡遭竊，警方過濾展場相關監視器畫面發現，至少有3賊在旁監控伍女動態，伍女去停車場開車時，歹徒早她5分鐘下樓準備，還疑派同夥向在附近守望的員警問路，分散警察注意力，負責行竊的同夥鎖定伍女開後車廂時，迅速打開車門竊走皮包，萬一失風，還有人預備在電扶梯「假裝跌倒」阻擋追兵，手法宛如電影。

疑點不少 待追查

警方調查，進出展場用的感應磁卡，需要珠寶廠商推薦才能持有，但當天至少有3嫌持有磁卡，警方後續將全力清查磁卡來源。

另外，警方發現伍女停在世貿展館地下停車場的藍黑色休旅車，右後車輪疑被洩氣，懷疑歹徒策劃周詳，就算伍女上貨時讓竊賊無可乘之機，開車途中發現輪胎沒氣，半路也勢必下車察看，成為歹徒另一個下手機會。

不過警方分析，目前案情有些疑點，比如大部分珠寶商是由展場指定的兩家保全運送貨物，但伍女獨自一人開車運走，這部分還要了解她是否太粗心。再者，展場人來人往，伍女卻在眾目睽睽下把2億多元鑽石首飾塞入皮包，後來下車去監看同事上貨時，卻把皮包留在車上，警方對此直呼：「神經實在太大條！」

有員警感嘆，以往世貿珠寶展退場，警方只負責疏導交通，今年特別加派警力到場戒護，沒想到反而受到質疑。